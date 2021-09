Park w Strzelcach Krajeńskich zmieni się nie do poznania. To będzie zielone serce miasta!

Przeczytaj także: Gmina pyta o tanie mieszkania do wynajęcia. Konsultacje społeczne w Strzelcach Krajeńskich

Co ważne - zrewitalizowany park ma zachować swój naturalny i nieco dziki charakter. Dlatego miasto postawiło architektom jeden warunek - projekt powinien zostać przygotowany tak, aby podczas prac nie trzeba było wycinać żadnych drzew. Pojawi się tam również błękitno-zielona infrastruktura, której celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Cała zasada rewitalizacji tego parku opiera się na tym, żebyśmy to my dostosowali się do parku, a nie park do nas. Chcemy, żeby nadal było to miejsce bardzo zielone, dlatego planujemy te prace tak, aby ani jedno drzewo nie zostało tam wycięte. Chcemy też wykorzystać naturalne zagłębienia terenu do retencjonowania wody opadowej, co oznacza, że nie będziemy tego terenu betonować. Taka twarda nawierzchnia pojawi się tylko tam, gdzie będzie to konieczne - mówi Mateusz Feder, burmistrz Strzelec Krajeńskich.