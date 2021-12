Pasterka w Gorzowie. O której będzie w Twoim kościele?

Tradycyjne pasterki będą odprawiane w każdej parafii. W katedrze mszy przewodniczyć jednak będzie bp Tadeusz Lityński, ordynariusz zielonogórsko-gorzowski. Odprawi mszę o 22.00. Ta pasterka będzie niezwykle wyjątkowa. Dlaczego? Bo te święta Bożego Narodzenia są pierwszymi, w trakcie których wierni znów będą mogli modlić się w katedrze. Po raz ostatni pasterka w „matce kościołów diecezji” był odprawiona pięć lat temu. Od 1 lipca 2017, gdy wybuchł pożar w świątynnej wieży, nie było już jednak ani jednej.

Pasterki obywają się w kościołach przeważnie o 22.00 i o północy. Podobnie jak w zeszłym roku w części kościołów będzie jednak więcej mszy niż przed laty. Związane to jest, oczywiście, z trwającą cały czas pandemią. A chodzi o to, by - w związku z obostrzeniami dotyczącymi także kościołów - jak najwięcej chętnych wiernych mogło wziąć udział w mszy świętej. Przykładowo: w parafii Pierwszych Męczenników Polski na gorzowskim Manhattanie pasterki będą aż cztery - o 19.30, 21.00, 22.30 i 0.00.