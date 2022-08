Patrick Hansen ma nad czym myśleć, a Oskar Paluch chciał jechać czwarty raz, czyli pomeczowe wypowiedzi Stali Gorzów

Stanisław Chomski o play offach

Jak oceniam sześciodrużynowe play offy? To jest większa swoboda dla trenerów, więc z mojego punktu widzenia jestem za nimi. Ale czy one są bardziej atrakcyjne dla kibiców? To muszą określić kibice.

Stanisław Chomski o taktyce na ćwierćfinały

Trzeba patrzeć na to, jak przeciwnik rozegra biegi, jeśli chodzi o zastępstwo zawodnika. Pomyliłem się co do Patricka Hansena, bo liczyłem, że jego biegi nie będą przegrane. Że wygra, przynajmniej z juniorami. Ale tak nie było. Co do reszty, to moim zdaniem wszystko wypaliło. W żadnym biegu nie przegraliśmy 1:5. To jest bardzo ważne. Dwa biegi przegraliśmy 2:4. Kto ustawia taktykę? Każdy coś mówi, ale ja mam swój punkt widzenia i generalnie ostatnie słowo należy do mnie.

Stanisław Chomski o rewanżu z Apatorem Toruń