Pełne wdzięku podprowadzające Stali Gorzów z PGE Ekstraligi liczą na 10. tytuł mistrzowski żółto-niebieskich! Alan Rogalski

Pełne wdzięku podprowadzające Stali Gorzów z PGE Ekstraligi liczą na 10. tytuł mistrzowski dla "Staleczki"! Po niedzielnym 11 września zwycięstwie Moich Bermudów Stali Gorzów z Motorem Lublin 51:39 w rewanżu mogą wiec nawet przegrać dziesięcioma punktami, a i tak zdobędą złote medale. Żółto-niebieskie dziewczyny, dla których był to ostatnim mecz w tym roku na stadionie im. Edwarda Jancarza z całą pewność będą ściskać kciuki za to rewanżowe spotkanie. My również! Zobacz, jak nasze panie dopingowały stalowców w Gorzowie.