Piąta fala zaczyna opadać? Spadek zakażeń w Lubuskiem |8 LUTEGO

We wtorek 8 lutego w Lubuskiem potwierdzono 813 przypadków koronawirusa (w tej liczbie 728 to zakażenia u osób, które wcześniej nie miały koronawirusa, a 85 to infekcje u tych, którzy już raz wcześniej przeszli COVID-19).

Wtorkowe dane sprawiły, że wskaźnik zakażeń w regionie, po raz pierwszy od 23 dni, poszedł w dół. Wynosi on aktualnie 102,69 os. na 100 tys. mieszkańców.

W Zielonej Górze były 143 zakażenia, w Gorzowie - 90, w powiecie żarskim - 72, żagańskim - 66, wschowskim - 64, świebodzińskim - 52, krośnieńskim - 51, międzyrzeckim - 49, zielonogórskim - 47, nowosolskim - 45, gorzowskim - 43, słubickim - 32, strzelecko-drezdeneckim - 31, sulęcińskim - 27.

W ciągu doby wyraźnie poprawiła się sytuacja w gorzowskim szpitalu. Aktualnie jest w nim 67 zakażonych. To aż o 17 mniej niż w poniedziałek.