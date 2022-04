Pijana kobieta za kierownicą. Z tyłu siedziało kilkuletnie dziecko

We wtorek, 26 kwietnia funkcjonariusze gorzowskiej drogówki zauważyli, że kierująca fiatem nie zatrzymała się przed przejściem na ul. Narutowicza, by przepuścić pieszego. Na szczęście nie doszło do potrącenia, ale policjanci zatrzymali kobietę do kontroli. Kiedy tylko podeszli do auta nabrali podejrzeń co do stanu trzeźwości kierującej.

- Badanie wykazało, że w organizmie ma prawie dwa promile alkoholu. Na tylnej kanapie fiata kobieta przewoziła kilkuletnie dziecko, które policjanci przekazali pod opiekę trzeźwemu opiekunowi. Pojazd został zabezpieczony na parkingu – informuje podkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

.

- Po sprawdzeniu baz danych okazało się, że prawo jazdy 42-letniej kierującej zostało zatrzymane przez policjantów w styczniu 2022 roku za jazdę w stanie nietrzeźwości. Kobieta na miejscu kontroli drogowej nie ułatwiała pracy mundurowych. Nie wykonywała poleceń i stawiała opór – dodaje podkom. Jaroszewicz.