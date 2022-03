Piłkarki KKP Warta Gorzów wracają na boiska. Szybciej, prawie wszyscy. Dlaczego?

Po długim wyczekiwaniu warcianki w końcu rozegrają zaległy mecz w ramach 10. kolejki II ligi kobiet gr. północnej, który planowo powinien odbyć się zeszłej jesieni. Po ostatnim rozegranym sparingu z drużyną juniorów z Akademii Piłkarskiej Kania Cup, gorzowiankom towarzyszy duch walki i ogromna motywacja przed nadchodzącym spotkaniem ligowym. – Nastawienie jest bardzo dobre. Mecz przekładany była dwukrotnie, przez co my same jesteśmy podwójnie zmotywowane do tego, aby rozstrzygnąć to spotkanie na naszą korzyść. – mówi Paulina Brzozowska, trenerka i zawodniczka klubu KKP Warta Gorzów.

Warcianki rozegrają w końcu mecz w Gorzowie, na bocznym boisku przy ul. Olimpijskiej, co dodatkowo motywuje zespół. Na jesieni gorzowianki występowały w Karninie czy Różankach. – Granie w Gorzowie to zawsze duży plus, zawsze jesteśmy wtedy mocniejsze. Rok temu w trzeciej lidze nie przegrałyśmy tu żadnego meczu, więc magia boiska zawsze jest – przyznaje Brzozowska.