Po budynkach PKP ani śladu. Co z przetargiem na zatoki dla autobusów?

Teren pomiędzy dworcami kolejowym i autobusowym wygląda praktycznie tak jakby nigdy w tym miejscu nie stał żaden budynek. W piątek 16 grudnia minął termin zakończenia prac rozbiórkowych (same budynki rozebrane zostały już na początku miesiąca). W poniedziałek 19 grudnia wybraliśmy się więc na miejsce, by sprawdzić, jak dziś wygląda ten teren.

Po 14 budynkach, które do czerwca 2022 należały do kolei, a które później przejęło miasto, dziś nie ma już śladu. Rozebrana została m.in. noclegownia i wieża ciśnień, które powstały na przełomie XIX i XX wieku.

Mówi się, że były to obiekty nawet z 1892 roku. Gdy jednak tuż przed rozbiórką byliśmy wewnątrz budynków, widzieliśmy, że stropy piwnic i znajdującego się tam schronu były wzmocnione szynami kolejowymi, na których widniały daty produkcji z lat 1899 czy 1905.