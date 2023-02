Pociągów z Gorzowa do Berlina w tym roku nie będzie. Wciąż robią most na Odrze

Od czerwca miały być trzy bezpośrednie połączenia z Gorzowa ze stolicą Niemiec. Teraz okazuje się, że do końca roku nie będzie żadnego. Budowa mostu kolejowego w Kostrzynie zalicza kolejne opóźnienie.

Jego budowa rozpoczęła się we wrześniu 2021 r. od rozebrania poprzedniej konstrukcji. Nowa przeprawa miała być gotowa do końca 2022 roku. Dziś już wiemy, że nieaktualny jest już nawet termin w połowie tego roku. Nowy most kolejowy pomiędzy Kostrzynem nad Odrą a Küstrin-Kietz ma być gotowy dopiero na koniec 2023. O przesunięciu terminu zakończenia prac poinformowali nasi zachodni sąsiedzi podczas V Polsko-Niemieckiego Szczytu Kolejowego, który odbył się niedawno w Poczdamie.

To pierwszy taki most na świecie

Niemcy budują most za 65 mln euro. Będzie to unikat na skalę światową. Mająca 260 metrów długości konstrukcja, z którego 130 metrów to część nad nurtem rzeki, jest budowana z włókien węglowych. Zmniejszają one wagę konstrukcji, a jednocześnie zwiększają jego wytrzymałość.

Po moście poprowadzone zostaną dwa przygotowane do elektryfikacji tory. Pociągi będą mogły pokonać most z prędkością 120 km/h, a więc cztery razy większą niż robiły to na poprzedniej konstrukcji.

Pociągów Gorzów – Berlin na razie nie będzie

Przesunięcie terminu ukończenia mostu powoduje, że w tym roku nie uda się wznowić bezpośrednich połączeń kolejowych między Gorzowem a Berlinem. W obowiązującym aktualnie rocznym rozkładzie jazdy pociągów wpisane zostały trzy połączenia bezpośrednie z Gorzowa do stolicy Niemiec oraz dwa połączenia powrotne. Kolejarze szykowali się na ich uruchomienia od czerwca. Teraz już wiadomo, że możliwości podróży bez przesiadki nie będzie.

Wciąż trzeba dojechać do Küstrin-Kietz