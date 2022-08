Poczta Polska wydała znaczek z Gorzowskim Sierpniem

- Cztery lata temu powstał komitet organizacyjny, który przygotowywał te obchody 40. rocznicy i przez te cztery lata przybliżaliśmy mieszkańcom te wyjątkowe wydarzenia z 31 sierpnia 1982. Chcieliśmy, by jednym z elementów obchodów było upamiętnienie tych wydarzeń poprzez wydanie ogólnopolskiego znaczka pocztowego - mówił we wtorek 30 sierpnia w południe wojewoda Władysław Dajczak. Wraz z Wiesławem Włodkiem, wiceprezesem Poczty Polskiej, prezentował on znaczek pocztowy upamiętniający 40. rocznicę Gorzowskiego Sierpnia. Przypomnijmy: tak po latach nazywa się największą demonstrację polityczną w historii Ziemi Lubuskiej. 31 sierpnia 1982 po południu w pobliżu gorzowskiej katedry zebrało się co najmniej 5 tys. osób, które protestowały przeciwko trwającemu już dziewiąty miesiąc stanowi wojennemu.

- Znaczek to nie tylko pamięć i miniaturowy pomnik historii. To też nauka dla ludzi młodych. Wtedy w Polsce było kilkadziesiąt takich zrywów. Nie chcieliśmy wtedy, by zawieszona była działalność NSZZ Solidarności. Chcieliśmy, by w czasie stanu wojennego wyszli wszyscy - dorośli, młodzież. Mieszkańcom Gorzowa gratuluję tego zrywu, bo to był jeden z największych zrywów w Polsce - mówił w Gorzowie wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.