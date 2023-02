Podpalacz śmietników nadal grasuje w Gorzowie. Trzy zgłoszenia w ciągu jednej nocy

Trzy podpalenia śmietników w ciągu godziny

Kilka lat temu też grasował w centrum podpalacz. Gdy został złapany, mówił, że lubi patrzeć, jak strażacy przyjeżdżają do akcji i gaszą pożar - Bartłomiej Mądry, rzecznik Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

To pokazuje, od jak dawna w Gorzowie Wielkopolskim dochodzi do incydentów z podpaleniem śmietników. Do kolejnych doszło w środę (22 lutego) po godz. 22.00. W sumie w ciągu godziny do KM PSP w Gorzowie Wielkopolskim wpłynęły aż trzy zgłoszenia o podpaleniach pojemników na odpady komunalne.