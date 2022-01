Pogrzeb Grażyny Wojciechowskiej. W ceremonii weźmie udział wielu gorzowian

- O oprawę mszy zadbają aktorzy Teatru im. Juliusza Osterwy i uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego - informuje Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji w magistracie.

Po mszy urna zostanie przewieziona do kaplicy Products przy cmentarzu, a dla udających się na cmentarz zostaną podstawione dodatkowe autobusy linii 111. Będzie można do nich wsiąść na przystanku przy katedrze. Dojadą one do drugiej bramy cmentarza.

Uroczystości w cmentarnej kaplicy rozpoczną się o 14.00. Kondukt żałobny na miejsce pochówku przejdzie następnie ulicą Żwirową oraz przez główną bramę cmentarza. O oprawę uroczystości zadba kwartet smyczkowy z Filharmonii Gorzowskiej oraz Gorzowska Orkiestra Dęta.