Pokaz mocy gorzowskich akademiczek z AZS AJP. Te z Lublina były po prostu za słabe

Pszczółki były na fali, bo wygrały pięć ostatnich meczów. Stąd być może ich pewność w wypowiedziach.

- Gorzów jest w bardzo dobrej formie i na krajowym podwórku nie przegrał jeszcze spotkania. My natomiast mamy swoje atuty, które będziemy chcieli wykorzystać – zapowiadał przed środowym meczem 13. kolejki Energa Basket Ligi Kobiet Krzysztof Szewczyk, trener lublinianek. - Nikogo się nie boimy. Czasem wychodzi lepiej, a czasem gorzej. Mamy jednak jasno określony cel, bo jedziemy do Gorzowa po zwycięstwo. Jedziemy na ten mecz w pełnym składzie, bo wszystkie dziewczyny są już zdrowe i gotowe do rywalizacji.

Co prawda nadal brakowało Anny Wińkowskiej, ale pojawiła się Sparkle Taylor, która ostatnio pauzowała. W każdym razie od początku trwała wyrównana walka. Do końca pierwszej kwarty raz prowadziły akademiczki z Gorzowa, raz te lubelskie. Ale ten ostatni cel rzut należał do Alanny Smith. Australijska silna skrzydłowa po raz trzeci trafiła za trzy i do drugiej ćwiartki ona i jej klubowe koleżanki przystępowały z czteroma „oczkami” przewagi. A sama Smith miała 14 punktów na koncie, przy 50 proc. udanych prób z gry.