Poloneza czas zacząć! Gorzowskie szkoły szykują się do studniówek Magdalena Marszałek

Co roku w styczniu maturzyści mają swój pierwszy w życiu bal. Archiwum GL Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Piękne suknie, eleganckie garnitury, tradycyjny polonez i szalona zabawa do białego rana. Styczeń jest dla maturzystów miesiącem wyjątkowym. To czas studniówek. Pierwsze gorzowskie szkoły już się do nich szykują.