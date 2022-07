Ponad tysiąc miejsc i kilkanaście kierunków. W gorzowskiej akademii trwa rekrutacja

W tym roku w gorzowskiej uczelni na chętnych czeka ponad 1200 miejsc. Nabór odbywa się w dwóch etapach. W połowie czerwca wystartował elektroniczny system rekrutacyjny, za pomocą którego kandydaci mogą wypełnić podanie na studia. Aby to zrobić muszą podać swoje dane oraz informacje o wynikach matury lub ukończonych wcześniej studiach.

Później wydrukowane podanie wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do stacjonarnego punktu rekrutacyjnego, który mieści się w holu uczelnianej biblioteki przy ulicy Chopina. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 - informuje uczelnia.