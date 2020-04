Poprawki wzdłuż Kłodawki. Co trzeba naprawić?

Ścieżka wzdłuż Kłodawki została oficjalnie otwarta 11 kwietnia zeszłego roku. Z miejsca przypadła do gustu gorzowianom, którzy traktują ją m.in. jako miły skrót pomiędzy Piaskami a centrum miasta. Zbudowanie ścieżki kosztowało 12,7 mln zł. Miasto musiało wyłożyć tylko 2 mln zł, reszta to było unijne dofinansowanie. Dziś, rok od oficjalnego otwarcia, ścieżka wymaga jednak poprawki.

Już od kilku miesięcy „zapadały się” listwy na kładce, którą w okolicy Parku 111 można wejść do Parku Wiosny Ludów. W ostatnich dniach dwie z nich się nawet nadłamały. W piątek trzeba było je naprawić. – Zrobiono to w ramach gwarancji. Wynosi ona 72 miesiące – informuje nas Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji. Dodaje, że po 11 maja miasto zaplanowało przegląd gwarancyjny. Ma on potrwać kilka dni.