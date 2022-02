Porażka Enei AZS AJP Gorzów z MUKS Poznań sprawia, że piątkowy mecz będzie o życie na młodzieżowych mistrzostwach Polski

Gorzowianki pokonały MUKS w półfinale turnieju finałowego Młodzieżowego Pucharu Polski w Bydgoszczy, ale ekipa z Poznania w tamtym meczu 1/2 zagrała bez swojej podstawowej rozgrywającej, która tuż przed spotkaniem doznała kontuzji. Tym samym można było założyć, że to czwartkowe starcie w MP U-19 będzie znacznie trudniejsze. I tak faktycznie było, choć o jego rozstrzygnięciu na korzyść poznańskiego teamu zadecydowała trzecia kwarta, wygrana 20:9. O porażce naszych akademiczek przesądziła także bardzo słaba skuteczność rzutów z gry, na poziomie 26 procent.

- Nie poddajemy się i będę cały czas mówić drużynie, że w każdym turnieju zdarza się jeden słabszy mecz. My to słabe spotkanie mamy już za sobą. Będziemy dalej walczyć, ten mecz niczego nie skreśla. Jutro jest nowy dzień, nowy mecz. Trzeba od nowa walczyć i pokazać, że jesteśmy tutaj po coś. Po jednej przegranej nie możemy się poddawać, tak bywa, taki jest sport młodzieżowy. Z każdej porażki trzeba umieć powstać" - powiedziała kapitan Daria Ryzińska, cytowana przez oficjalną stronę na Facebooku klubu. - Tak na gorąco nie wiemy co się stało. Drużyna z Poznania pokazała charakter i udowodniły, że można się postawić każdemu. Gratulacje za to dla nich. Dla nas to zimny kubeł wody i może był nam potrzebny.