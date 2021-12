Powiększy się cmentarz przy ulicy Żwirowej w Gorzowie. Jest już przetarg na jego rozbudowę Magdalena Marszałek

Miasto szykuje się do ważnej inwestycji. To rozbudowa cmentarza komunalnego przy ulicy Żwirowej w Gorzowie. Właśnie ogłoszono przetarg na to zadanie. Na oferty firm zainteresowanych jego realizacją magistrat czeka do połowy grudnia.