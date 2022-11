Powstaje dach hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie. Pracują tam potężne żurawie!

Na budowie pracują wielkie dźwigi

Na początku tego tygodnia rozpoczęła się skomplikowana operacja montażu pierwszych dźwigarów dachowych na budynku nowej hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie. To olbrzymie stalowe elementy o wadze od dwunastu do ponad dwudziestu ton. Przy ich ustawianiu potrzebna jest precyzja wymagająca dokładności co do milimetra. Robota nie jest łatwa, bo cały dach hali ma mieć rozpiętość aż sześćdziesięciu pięciu metrów. Dlatego na placu budowy pracują dwa potężne żurawie. Jeden z nich ma udźwig do stu siedemdziesięciu ton i jest największym takim podnośnikiem w województwie lubuskim.