Już trzeci raz chcą przesunąć termin zakończenia prac nad halą sportową!

- Generalny wykonawca złożył tzw. roszczenie o przedłużenie terminu związanego z realizacją hali do końca sierpnia przyszłego roku - poinformowała na antenie radia Gorzów Joanna Kasprzak-Perka, prezes Słowianki, która formalnie jest inwestorem hali sportowej w Gorzowie. - My to roszczenie bardzo wnikliwie badamy. Musimy się przyjrzeć, czy wykonawca ma dokument na to, że potrzebuje więcej czasu - dodaje prezes Słowianki.