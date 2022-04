Poznajcie Izę Pawik, nową podprowadzającą Stali Gorzów. To dla niej będzie jeździć aż z Katowic

Iza wybrała katowicki AWF, bo jak sama mówi, całe jej życie kręci się wokół sportu. – Zaczęło się to w dzieciństwie, później tę pasję kontynuowałam, idąc na studia. A teraz mogę dzielić się nią z innymi – stwierdza katowiczanka, która w przeszłości startowała w biegach średnio- i długodystansowych oraz triatlonie, a teraz prowadziła treningi motoryczne m.in. z piłkarzami.

Skąd to zainteresowanie sportami siłowymi i treningiem osobistym? – Potrzebowałam odskoczni od sportów wytrzymałościowych. Od początku bardzo mocno wkręciłam się w siłownię, a kiedy pojawiały się kolejne postępy, to ciągle było mi mało, więc wyznaczałam nowe cele – mówi dla „GL” Pawik i dodaje: – Poszłam też w stronę treningów personalnych, bo trenując sama i ucząc się, zdobyłam na tyle dużą wiedzę, która pozwalała na to, żeby połączyć hobby z pracą i zacząć pomagać innym.

Co ciekawe, siłownię nazywa swoim drugim domem, ale nie można wykluczyć, że całkiem niebawem kolejnym takim będzie określała stadion im. Edwarda Jancarza. – Pomysł, żeby zostać podprowadzającą pojawił się kiedy pierwszy raz oglądałam mecz żużlowy. Jak tylko zobaczyłam dziewczyny pod taśmą, zostanie podprowadzającą wylądowało na mojej liście marzeń do zrealizowania. Spodobał mi się klimat i emocje, które towarzyszą zawodom. Chciałam stać się ich częścią. Sama nigdy nie miałam okazji zobaczyć zawodów na żywo, jedynie w telewizji lub internecie. Ale kiedy je oglądałam, czułam się tak jakbym sama w nich startowała. Chyba troszkę przekładałam swoje emocje, jakie czułam na własnych zawodach, na te emocjonujące momenty w wyścigach zawodników – powiedziała w rozmowie z nami jeszcze przed przedsezonowym sparingiem ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra, kiedy to pierwszy raz była na „Jancarzu” w trakcie zawodów.