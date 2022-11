Profesor Dariusz Rymar na Przystanku Historia. Opowie o najnowszej historii Gorzowa

Przystanek Historia to cykl spotkań poświęconych popularyzacji najnowszej historii Polski. Jest on organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej w całej Polsce. Także w Gorzowie.

We wtorek 8 listopada odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Przystanku Historia. Tym razem jego gościem będzie prof. Dariusz A. Rymar. Na co dzień jest on dyrektorem Archiwum Państwowego w Gorzowie. W tym roku ukazała się jego książka „Nie ma wolności bez Solidarności. Demonstracja z 31 sierpnia 1982 roku. Geneza, przebieg, następstwa”. I właśnie wydarzeniom sprzed 40 lat będzie poświęcone wtorkowe spotkanie. Rozpocznie się ono o 17.00. Oprócz wykładu prof. Rymara przewidziana jest również dyskusja.