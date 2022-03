Przebudowa ulicy Długosza zmierza już do finału?

O tej inwestycji zrobiło się głośno w pierwszej połowie grudnia. Remont drogi, która łączy ul. Fredry z ul. Marcinkowskiego na osiedlu Staszica, rozpoczął się w sierpniu zeszłego roku. Miał on potrwać do końca grudnia. Jednak na trzy tygodnie przed datą zakończenia prac robót drogowych było do wykonania tyle, że stawało się jasnym, że inwestycja nie zostanie ukończona w terminie. Mieszkańcy postanowili więc wyraźnie przeciwko temu zaprotestować. W grudniu ironicznie zaprosili na „otwarcie drogi”. Przy okazji wyrażali „wdzięczność” za zapewnienie swobodnego dojścia do domów i „wzorowe wykorzystanie dofinansowania”.

Wykonawca przebudowy opóźnienie tłumaczył problemami z dostawą materiałów budowlanych. Zapowiadał też, że droga może zostać zrobiona w ciągu kilku tygodni. Jak się okazało, prace zajęły jednak kilkanaście tygodni.