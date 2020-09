Przedszkole w Witnicy nadal zamknięte. Burmistrz wydał oświadczenie

Wicedyrektorka Przedszkola Miejskiego w Witnicy potwierdziła w rozmowie z „GL ”, że nadzór budowlany znalazł błędy konstrukcyjne w budynku przedszkola i kazał je zamknąć. – Teraz czekamy na wynik ekspertyzy. Dopiero wtedy będzie wiadomo, jaki zakres prac będzie potrzebny i ile remont będzie trwał – tłumaczyła wtedy dyrektorka Małgorzata Miszkiewicz. Poinformowała również, że dla wszystkich dzieci, które rodzice będą chcieli posłać do przedszkola, będzie zapewniona opieka, ale jedynie na pięć godzin dziennie.

Przypomnijmy, ponad tydzień temu 27 sierpnia , pisaliśmy o tym, że witnickie przedszkole zostało zamknięte a dzieci miały być umieszczone w szkołach. Przedszkole w Witnicy zamknięte. Może tu dojść do katastrofy budowlanej? Co teraz stanie się z dziećmi? O sprawie powiadomił nas Czytelnik. Napisał, że problem z dachem w przedszkolu zgłaszany był władzom Witnicy przez dyrekcję od roku, a od kilku miesięcy intensywnie. Ale ponoć nic w sprawie nie zrobiono.

Zwróciliśmy się również wtedy do Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy z prośbą o wyjaśnienie, jak to się stało że dopiero po 10 latach od budowy placówki zorientowano się, że są tam błędy konstrukcyjne. I kiedy uda się je naprawić. Niestety, odpowiedzi nie dostaliśmy do dziś.

Za to dziś, 9 września, burmistrz wydał oświadczenie w tej sprawie, które wysłał do redakcji „GL” i umieścił na stronie internetowej urzędu.

Doszło do szeregu błędów

Czytamy w nim, że nieprawdziwe są twierdzenia o bierności urzędu wobec informacji o złym stanie technicznym dachu przedszkola. - Reakcja urzędników na każde zgłoszenie od dyrekcji placówki była natychmiastowa i adekwatna do stwierdzonej sytuacji, o czym świadczą stosowne dokumenty. W szczególności w ostatnim roku wykonywane były prace naprawcze i zabezpieczające zgodnie z zaleceniami technicznymi podmiotów uprawnionych. Nie zmienia to faktu, że stan dachu pogarszał się z przyczyn niezależnych od działań obecnych władz – pisze burmistrz Dariusz Jaworski.