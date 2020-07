Przegląd prasy 14.07.2020 Gorzów Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

28 lipca, godzina 19.30. Taki jest nowy termin rozegrania meczu Moich Bermudów Stali Gorzów z Betardem Spartą Wrocław. O przełożenie spotkania prosili gorzowianie, którzy jeszcze nie uporali się z naprawą spalonej rozdzielni na stadionie.

Ogromna chmura szelfowa, wyładowania atmosferyczne, trąba powietrzna, pełnia Księżyca i Superpełnia, proces tworzenia się komórek burzowych, kometa widoczna gołym okiem z Ziemi. To tylko niektóre zjawiska sfotografowane przez naszych Czytelników. Piękne, a niektóre także niebezpieczne. Niesamowite jest to, że zostało to uwiecznione na zdjęciach, które znajdziecie w naszej galerii. Komentujcie, lajkujcie i udostępniajcie, bo jest na co popatrzeć!