Przegrali mecz, a i tak cieszyli się! Warta Gorzów utrzymała się w trzeciej lidze, choć od Ślęzy Wrocław byli słabsi

Stało się tak, bo w równolegle rozgrywanym spotkaniu Piast Żmigród zremisował 2:2 z Zagłębiem II Lubin. A przy braku wygranej gorzowian żmigrodzianie niezbędne było zwycięstwo, by wyprzedzić ich o dwa punkty w tabeli. Podział punktów Piastowi nic nie dawał, bo w dwu-meczu z Wartą lepszy bilans mieli nasi i to oni są nad kreską.

Nie zmienia to faktu, że w trakcie spotkania nasz zespół na bieżąco nasłuchiwał doniesień ze Żmigrodu. Do przerwy tam Piast prowadził z liderem, rezerwami III-ligowca, i od razu co niektórzy zaczęli snuć jakieś teorie spiskowe, bo w końcu to ekipy z jednego regionu. Nerwowo zrobiło się też w końcówce, gdy na Dolnym Śląsku było 2:2. Ale to utrzymało się do ostatniego gwizdka.

Jak padały bramki? Dwie po stratach. Pierwszą wykorzystał po kontrze Mariusz Stempin, lobując Piotra Bukowskiego. Drugą Radosław Mikołajczak, po dobitce. Trzeci gol, autorstwa Pawła Fieduka, padł po rykoszecie.