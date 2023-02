Przekręt na "zdalny pulpit" w Gorzowie. Oszukani stracili duże pieniądze

Funkcjonariusze regularnie ostrzegają przed różnymi metodami działania oszustów. Jednym z najczęściej stosowanych przez przestępców sposobów jest podszywanie się pod pracowników banku. Naciągacze przekonują, że zgromadzone na koncie pieniądze zagrożone i należy szybko reagować. Były przypadki, w których pokrzywdzeni musieli instalować na swoich komputerach program do zdalnego dostępu. Metoda ta uległa jednak modyfikacji.

Oszuści nadal wymagają zainstalowania aplikacji, ale na telefonie. Dodajmy, że są to aplikacje legalne i dostępne dla każdego. Przestępcy prowadzą przez każdy etap i tworzą wrażenie profesjonalizmu i chęci pomocy. Proponują nawet rozmowę w kilku językach. Niestety zawsze prowadzi to do utraty środków z konta - mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.