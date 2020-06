Przez balkon do mieszkania na 6 piętrze - nietypowa akcja policjantów

Do Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zadzwonili zaniepokojeni sąsiedzi, którzy słyszeli krzyk kobiety. Już podczas przyjmowania tej informacji funkcjonariusze wiedzieli, że trzeba działać szybko, bo może być zagrożone czyjeś życie. Włączone policyjne sygnały pozwoliły w krótkim czasie dotrzeć pod wskazany adres.

Do mieszkania przez balkon

Sierż. szt. Piotr Tomaszewski i post. Jacek Pacała szybko zlokalizowali mieszkanie na 6. piętrze, z którego dobiegało głośne wołanie o pomoc. Udało porozmawiać się z kobietą, która narzekała na silny ból i nie była w stanie podnieść się z podłogi. Policjanci szybko rozeznali się w sytuacji.

Zauważyli, że drzwi balkonowe do mieszkania były otwarte. Liczył się czas. Sierż. szt. Piotr Tomaszewski założył na siebie uprząż i linę, wyszedł na sąsiadujący balkon i idąc po drugiej stronie barierki dostał się do mieszkania kobiety. W tym czasie post. Jacek Pacała asekurował kolegę i trzymał linę, by jego kolega mógł bezpiecznie przejść na drugą stronę.