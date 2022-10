Przeżyli ze sobą tyle lat! W Gorzowie małżeństwa świętowały swoje jubileusze. To Wasi rodzice i dziadkowie!

Jesteśmy pełni podziwu dla ludzi, którzy przez 50 lat czy więcej budują związek. My młodzi musimy się od nich uczyć. Któryś z małżonków z długoletnim stażem powiedział kiedyś: „My rodziliśmy się w czasach, że jeśli się coś psuło, to się to naprawiało, a w dzisiejszych czasach to się wyrzuca”. Myślę, że warto o tej mądrości pamiętać. Małżonkowie z wieloletnim stażem mają w swoich oczach dużo wspomnień, dużo przeżyć. Czasami wystarczy na nich spojrzeć i popatrzeć, jak się trzymają za ręce” - mówił prezydent.