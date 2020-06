Przyjdź i zdecyduj, co trzeba zrobić w Twojej dzielnicy

Urzędnicy obawiali się, że przeprowadzenie spotkań będzie niemożliwe. Szykowali się nawet na rozwiązania awaryjne (czyli konsultacje z pomysłodawcami przez internet). To już jednak nieaktualne. W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych z koronawirusem miasto wraca do pomysłu bezpośrednich spotkań dyskusyjnych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2021 z mieszkańcami. Na czym one polegają?