Przykro było na to patrzeć. AZS AJP Gorzów dostał w Polkowicach od BC niezły łomot

Prowadzący AZS_AJP_Gorzów Dariusz Maciejewski zapowiadał, że przed play offami chce sprawdzić się na tle mocnej drużyny, być może najsilniejszej w lidze. Ale pewnie nie przypuszczał, że ta weryfikacja w przedostatniej serii gier sezonu zasadniczego wypadnie aż tak beznadziejnie. W końcu AZS ma walczyć w tym roku o medale, jednak z taką grą nie będzie łatwo wejść do półfinałów. BC jest w świetnej formie, jednak dyspozycja naszych była chyba poniżej krytyki.

Sam mecz rozpoczął się od serii celnych rzutów za trzy punktów. Najpierw trafiła Alicja Grabska, później Artemis Spanou, a następnie zza łuku piłkę w koszu umieściła Stephanie Mavunga i po półtorej minucie było 9:0 dla BC. Premierowe punkty dla AZS AJP zaraz potem uzyskała Dominika Owczarzak, ale to była zdobycz z linii rzutów osobistych. Pierwsza „oczka” na konto gorzowianek po akcji z gry wpadły w… 7 min. A to tylko dlatego, że na parkiecie pojawiła Courtney Hurt, bo jej klubowe koleżanki niemiłosiernie pudłowały, też z czystych wypracowanych pozycji, choć do tych wiele razy nie doprowadziły. Polkowiczanki posługując się terminologią siatkarską odrzuciły nasze panie od kosza i akademiczki były zmuszone do oddawania rzutów z dystansu, a że robiły to bardzo nieskutecznie, to rezultat był niekorzystny dla nas. Dopiero właśnie wejście na parkiet amerykańskiej rezerwowej spowodowało, że zawodniczki trenera Dariusza Maciejewskiego zaczęły punktować, i to nie wyłącznie z wolnych. Ale gdyby równo z końcową syreną oznaczającą zakończenie pierwszej kwarty nie pomyliła się z półdystansu Ksenia Tikhonenko, to ta wspomniana silna skrzydłowa z USA była byłaby jedyną, której rzuty wpadały do kosza w trakcie gry. W każdym razie po pierwszych słabych dziesięciu minutach w wykonaniu podopiecznych Maciejewskiego sam wynik nie był taki zły, bo zaledwie 12:19. Wynikało to głównie z tego, że u pomarańczowych trochę spadł procent celności zza linii 6,75 m.