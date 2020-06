Przystanek przy Arsenale wreszcie wraca do życia!

Zatoka przystanku przy Arsenale jest gotowa już od wielu tygodni. Przystanek mógł służyć pasażerom już na początku roku. Beton wylany w zatoczce stwardniał już bowiem kilka miesięcy temu. Z nieużywanej zatoczki zaczęli więc korzystać kierowcy samochodów osobowych , którzy… zrobili sobie z przystanku parking. - Kierowców, którzy parkują w tym miejscu, wzywamy do natychmiastowego zaprzestania tej praktyki – zaapelował w środę 3 czerwca Dariusz Wieczorek z wydziału promocji i informacji magistratu.

Przystanek przy Arsenale został wyłączony z funkcjonowania z powodu przebudowy ul. Sikorskiego. Było to 15 kwietnia zeszłego roku. Pasażerom nie służył więc przez 415 dni.

Choć ma on służyć pasażerom, nie ukończona jest jeszcze jego wiata. Wykonawca zapowiada, że szyby wstawi w nią tuż przed końcem przebudowy. Gdyby wstawił je teraz, a poniszczyliby je wandale, to przed odbiorem całej inwestycji musiałby naprawiać je na własny koszt.

Czytaj również:

Zegarek na przystankach już nie będzie potrzebny