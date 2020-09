Psy do adopcji. Te słodkie czworonogi czekają na nowy dom

W gorzowskim schronisku dla bezdomnych zwierząt jest mnóstwo psów gotowych do adopcji. Pracownicy schroniska chętnie opowiedzą, który z nich, jaki ma charakter i do jakiego domu się nadaje.

Przy adopcji psa należy mieć ze sobą:

dowód osobisty

kwotę należną za psa

smycz i obrożę

Psy tylko po sterylizacji

Do adopcji wydawane są tylko psy po zabiegu sterylizacji/kastracji. Jeśli wybrany psiak jest przed zabiegiem, należy zgłosić chęć adopcji i zostawić dane kontaktowe w biurze schroniska. Wówczas psiak jest na liście oczekujących na zabieg a kilka dni po nim będzie można go adoptować. Zostaje wtedy podpisana umowa adopcyjna, właściciel otrzymuje zaświadczenie o szczepieniu psa oraz dowód wpłaty w postaci paragonu. Jeśli pies miał założoną książeczkę lub paszport (zwykle gdy został oddany przez byłego właściciela) również go otrzymacie.