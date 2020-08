Psy do adopcji. Te zwierzaki czekają na nowy dom

Psa w zasadzie może adoptować każdy. Jednak pracownicy schroniska przeprowadzają dokładny wywiad i podpowiadają, który z piesków do jakiej rodziny się nadaje. Na pewno nie oddadzą psa, który miałby trafić "na łańcuch". Ale są wśród bezdomnych zwierzaków też takie, które nadają się na psy stróżujące.

Przy adopcji psa należy mieć ze sobą:

dowód osobisty

kwotę należną za psa

smycz i obrożę

Psy tylko po sterylizacji

Do adopcji wydawane są tylko psy po zabiegu sterylizacji/kastracji. Jeśli wybrany psiak jest przed zabiegiem, należy zgłosić chęć adopcji i zostawić dane kontaktowe w biurze schroniska. Wówczas psiak jest na liście oczekujących na zabieg a kilka dni po nim będzie można go adoptować. Zostaje wtedy podpisana umowa adopcyjna, właściciel otrzymuje zaświadczenie o szczepieniu psa oraz dowód wpłaty w postaci paragonu. Jeśli pies miał założoną książeczkę lub paszport (zwykle gdy został oddany przez byłego właściciela) również go otrzymacie.