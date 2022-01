Puchar jest nasz! Młode zawodniczki AZS AJP Gorzów najlepsze w Polsce w turnieju o Młodzieżowy Puchar Polski

- W tym turnieju byliśmy najlepszym zespołem i to w finale udowodniliśmy. Przyjechaliśmy do Bydgoszczy walczyć o pełną pulę i to zrobiliśmy - stwierdza trener gorzowianek Robert Pieczyrak.

Nasze akademiczki w sobotnim półfinale tych bydgoskich finałów wygrali z MUKS Poznań 69:35, a dzień później odniosły zwycięstwo w finale nad Szkołą Gortata Politechniką Gdańską 71:55. Tym samym AZS AJP stał się drugim klubem w historii, który sięgnął po to trofeum. Wcześniej dwa razy ten puchar wywalczył GTK Gdynia.