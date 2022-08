Puławska złota, Koliadych złoty, Głazunow srebrny - co za dzień dla Gorzowa na mistrzostwach świata w kajakarstwie! Alan Rogalski

Anna Puławska ze złotym medalem, Alex Koliadych też, za to Wiktor Głazunow srebrny - co to był za dzień dla Gorzowa na mistrzostwach świata w kajakarstwie! W sobotę 6 sierpnia w Halifax w Kanadzie reprezentacja Polski zdobyła trzy medale i trzykrotnie gorzowianie stawali na podium.