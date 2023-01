Rekordu tym razem nie było. Ile zebrał Gorzów na finale WOŚP?

Znana jest już kwota, jaką zebrano do puszek podczas 31. finału WOŚP, który odbył się w niedzielę 29 stycznia w Gorzowie. Sztab w klubie U Szefa zebrał 313 896,84 zł, natomiast sztab harcerzy, którzy kwestowali w Szkole Podstawowej nr 20 uzbierał 13 514,93 zł (organizatorzy przekazali nam, że ta kwota nie była wliczana do pierwszego sztabu). Łącznie daje to więc 327 411,77 zł.

To oczywiście nie jest pełna kwota, którą na WOŚP przekazali w niedzielę gorzowianie. Wciąż bowiem prowadzone są jeszcze aukcje i zliczane są e-skarbonki.