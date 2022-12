Rozmawiała przez telefon i nie zauważyła kobiety z dzieckiem. Zobacz nagranie wideo

Potrącenia pieszych i rowerzystów

Z trudnymi warunkami atmosferycznymi na drodze musimy się liczyć przede wszystkim jesienią i zimą. W tym czasie, w związku z częstymi opadami i ograniczoną widocznością nietrudno o wypadek. Szczególnie narażeni na poważne obrażenia są piesi i rowerzyści.

Tylko w środę (21 grudnia) na drogach powiatu strzelecko - drezdeneckiego doszło do dwóch zdarzeń z udziałem pieszej i rowerzystki.

- Pierwszy przypadek miał miejsce niedaleko Dobiegniewa, gdzie na drodze krajowej numer 22 w trakcie wyprzedzania rowerzystki doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący busem zahaczył lusterkiem o 61-latke. Kobieta został przewieziona do szpitala na obserwacje. Kolejne zdarzenie miało miejsce chwilę później na ulicy Brzozowej w Strzelcach Krajeńskich, gdzie w trakcie przechodzenia przez jezdnie została potrącona 15-letnia dziewczyna, która również trafiła przewieziona do szpitala - informuje aspirant Tomasz Bartos, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.