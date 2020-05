Rusza przebudowa Chrobrego i Mieszka I. Już w tę środę!

Obie ulice będą przebudowane na 1,5-kiloemetrowym odcinku – od centrum miasta do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego. Jako pierwszy do przebudowy idzie fragment od ul. 30 Stycznia do ul. Jagiellończyka. Wybrany został nie przez przypadek. Gdyby prace miały teraz dotyczyć odcinka na wysokości Arsenału, ruch w mieście prawdopodobnie byłby sparaliżowany. Cały czas trwa bowiem przebudowa ul. Sikorskiego.