Ruszyła pomoc dla pogorzelców z centrum Gorzowa

- W tym pożarze straciliśmy dorobek całego naszego życia, wszystkie nasze oszczędności. Dobrze jednak, że w tej sytuacji znaleźli się ludzie, którzy wyciągnęli do nas pomocną dłoń - mówi Teresa Owczarek. Jeszcze kilka dni temu z całą rodziną żyła w wynajmowanym mieszkaniu przy ul. Sikorskiego. W ostatni piątek w mieszkaniu doszło jednak do zwarcia instalacji elektrycznej, a mieszkanie spłonęło (pisaliśmy o tym TUTAJ Czteroosobowa rodzina Owczarków - pani Teresa, jej mąż Jakub, a także dzieci: 12-letnia Tatiana i 3,5-letni Szymon - pozostała praktycznie bez dachu nad głową. Osoba, która wynajmowała im mieszkanie, po pożarze od razu zerwała z nimi umowę. Aktualnie rodzina znalazła schronienie w ośrodku interwencji kryzysowej przy ul. Okrzei. Teraz ma trzy miesiące, aby stanąć na nogi, a znane z pomagania innym gorzowianki - Agnieszka Kosacka i Ilona Sobczyk, rozkręcają właśnie akcję pomocową dla pogorzelców.

- Ubrania czy buty dla całej rodziny już mamy i zostały one przekazane, ale potrzeba jeszcze wielu innych rzeczy: żywności, kosmetyków, artykułów szkolnych. Rodzina pani Teresy pozostała dosłownie bez niczego. Spaliły się nawet zeszyty 12-latki czy zabawki małego chłopca - zaczyna wymieniać I. Sobczyk. - Bardzo chętnie przyjmiemy też pomoc od osób, które będą mogły pomóc w wyremontowaniu mieszkania. Napisaliśmy już prośbę do władz miasta o przyznanie tej rodzinie mieszkania socjalnego. Jeśli zostanie ono przyznane, trzeba je pewnie będzie wyremontować, umeblować. Paru chętnych do wsparcia już mamy, ale każda pomoc się przyda. Im będzie jej więcej, tym szybciej będzie można pomóc - mówi pani Ilona.