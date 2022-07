Są pieniądze na rozwój cyfrowy powiatów. Do rozdysponowania kilkadziesiąt milionów

Nowoczesny i bezpieczny urząd

Pandemia koronawirusa pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowaniu samorządów do realizacji tego typu działań, ale też wsparciu rozwoju cyfrowego oraz wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa służyć ma nowy program skierowany do powiatów w całym kraju.

To kolejny po Cyfrowej Gminie program, który jest skierowany do samorządów. Zależy nam na tym, aby w całym kraju rozwój cyfryzacji był równomierny, aby w każdym miejscu w Polsce były równe szanse w dostępie do nowych technologii - mówił podczas konferencji inaugurującej program Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Na zadania wspierające rozwój cyfrowy powiatów przeznaczono w sumie ponad sześćdziesiąt milionów złotych. Samorządy mogą starać się o dofinansowanie w kwocie od stu do trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych. Nabór wniosków potrwa do połowy września.