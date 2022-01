Sensacja przez duże S! Wielki mecz Budnex Stali Gorzów i wielkie zwycięstwo nad Torus Wybrzeżem Gdańsk z PGNiG w Pucharze Polski

– Dla nas to szlagierowe spotkanie, bo z renomowanym rywalem. Będziemy mieli niesamowitą okazję zagrania z przeciwnikiem z wyższej półki. I nie ukrywam, ze marzy nam się zaprezentować jak najlepiej. Oczywiście, wygrana w tym meczu byłaby niemałą sensacją. Czy tak się stanie? Nie wiem, to dopiero zweryfikuje boisko. Ale chcemy ten mecz wygrać. Nawet jakbyśmy grali z najsilniejszą ekipą w Polsce Łomżą Vive Kielce, to też chcielibyśmy wygrać – powiedział przed starciem szkoleniowiec gorzowian Oskar Serpina.