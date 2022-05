Skoro drugie miejsce jest niemal niemożliwe, trzeba walczyć o trzecie. Stal Gorzów gra z MKS-em Wieluń

Gorzowianie nie odnotowują ostatnio na swoim koncie zwycięstw. Po przegranej w meczach z GKS Autoinwest Żukowo (29:36) oraz MKS Pawdą Zamość (23:31) stalowi szczypiorniści są niezwykle zmotywowani do walki o punkty.

- Na pewno nie pomogła nam ta długa przerwa od gry przed meczem w Żukowie. Brakowało nam rytmu meczowego i myślę, że to w dużej mierze mogło zaważyć na naszej przegranej. Mecz w Żukowie był na pewno słabym meczem w naszym wykonaniu. W Zamościu po pierwszej połowie wydawało nam się, że mamy wszystko poukładane, że obrona dobrze funkcjonuje, niestety dostaliśmy sporo bramek z kontrataku. No cóż, stało się, nie ma co tego teraz już rozpamiętywać, trzeba się skupić na tym, co tu i teraz – podsumował Mateusz Stupiński, skrzydłowy w Budnex Stali Gorzów.