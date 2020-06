Słowianka już gotowa. Co z halą sportową w Gorzowie?

Z hali nie zrezygnują

- To, jak koronawirus odbija się na budżecie miasta, będziemy wiedzieć dokładnie mniej więcej we wrześniu. Wtedy też będzie można podjąć decyzję, co do tego, jakie inwestycje realizujemy, a z jakich będziemy musieli zrezygnować – mówił nam w poniedziałek Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

- Czy to oznacza, że z hali miasto może zrezygnować? – dopytujemy.

- Kilka dni temu prezydent Jacek Wójcicki spotkał się z wojewodą Władysławem Dajczakiem i podczas tego spotkania podtrzymał, że miasto, a ściślej Słowianka, chce budować halę – odpowiedział rzecznik Ciepiela. Przetarg na budowę hali będzie mógł zostać ogłoszony jesienią. Jeśli wykonawcę udałoby się znaleźć przed połową zimy, to jeszcze przed końcem lutego mógłby zająć się on wycinką 365 większych drzew pod halę, a wiosną samą budową. Szacuje się. że budowa hali miałaby potrwać trzy lata. Oznacza to, że drużyny halowe mogłyby planować granie w nowym obiekcie od sezonu 2024/2025.