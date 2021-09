Spore utrudnienia na ulicy Kasprzaka! Ruszył remont zniszczonego odcinka drogi

Po światłach - nowa droga

Południowy zjazd z ekspresówki jeszcze do niedawna był prawdziwą zmorą kierowców. Ci długo narzekali na korki i kłopoty z włączaniem się do ruchu, kiedy podjeżdżali do ulicy Kasprzaka, na której pierwszeństwo mieli jadący od strony centrum miasta w kierunku wylotu z Gorzowa. Skutecznym antidotum na te problemy okazała się nowa sygnalizacja świetlna, która zapewniła bezpieczny zjazd w stronę centrum. Teraz przebudowy doczekała się również sama ulica Kasprzaka, której stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Zanim jednak droga zyska nową nawierzchnię - kierowcy znów muszą uzbroić się w cierpliwość.