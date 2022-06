Stadion lekkoatletyczny przechodził test oświetlenia. Jak wygląda obiekt w świetle jupiterów?

„Piękna sprawa. Super się prezentuje” - napisał Marcin. „Jednak ten stadion przy sztucznym oświetleniu wygląda znacznie lepiej jak za dnia” - rzucił z kolei Jakub. „Stadion piękny, ale trybun to tylko dla rodzin zawodników wystarczy” - napisał natomiast Bartosz. Te trzy opinie to tylko kilka z komentarzy na miejskim profilu miasta na Facebooku. Urzędnicy właśnie zaprezentowali tam zdjęcia z wtorkowego testu oświetlenia na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Krasińskiego.

Stadion w blasku jupiterów robi wrażenie, jednak - na nasze redakcyjne oko - oświetlenie jest jeszcze do poprawki. Na zdjęciach wyraźnie widać, że przy prostej od strony Kłodawki korony drzew rzucają cień na prostą.

Czy test oświetlenia wypadł pozytywnie? Co z oświetleniem od strony rzeczki i czy piłkarze Warty Gorzów powrócą po remoncie na stadion (w trakcie testu były bowiem ustawione bramki)? Te pytania wysłaliśmy we wtorkowe przedpołudnie do magistratu. Czekamy na odpowiedź.