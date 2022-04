Stal Gorzów kupiła Bogusławowi Nowakowi samochód. A ten dał klubowi swój motocykl

Wszystko zaczęło się od wywiadu, którego Nowak udzieli na łamach serwisu po-bandzie.com.pl z okazji swoich 70 urodzin. Zdradził wtedy, że jego marzeniem jest nowy wózek inwalidzki oraz samochód przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Były żużlowiec gorzowskiej Stali nie ukrywał, że z racji wieku coraz ciężej jest mu poruszać się na starym wózku. Problemem były jednak pieniądze, ponieważ zakup takiego wózka oraz samochodu dla żużlowej legendy Stali Gorzów to koszty rzędu kilkuset tysięcy złotych.

W związku z czym na początku powstała specjalna zbiórka na ten cel. Ale później pomocną dłoń wyciągnął nie kto inny jak kapitan gorzowskiej Stali Bartosz Zmarzlik, który jest wychowankiem trenera Nowaka.

- Kilka dni po jej ogłoszeniu zbiórki zadzwonił do mnie Bartek Zmarzlik, który przeczytał w Internecie o niej i zapytał mnie: „Trenerze, słyszałem, że ma pan potrzeby i zbiera na wózek. Ile on kosztuje?” Odpowiedziałem, że 25 tysięcy złotych, na co Bartek mi odpowiedział: „Proszę już nie zbierać, ja panu ufunduję ten wózek” – mówił Nowak podczas wywiadu dla serwisu „Echo Gorzowa”. - Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jestem spełnionym trenerem, skoro udało mi się wychować takiego mistrza, jak Bartek, który jest nie tylko wspaniałym sportowcem, ale i człowiekiem.