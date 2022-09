Stal Gorzów ma worek medali IMŚ. Tylu krążków nie zdobyli Polacy z innych klubów

Choć do zakończenia tegorocznego cyklu Grand Prix pozostała jeszcze jedna runda, już dziś wiadomo, że złoty medal indywidualnych mistrzostwach świata w tym sezonie odbierze Bartosz Zmarzlik. Kapitan Moich Bermudów Stali Gorzów tytuł indywidualnego mistrza świata zapewnił sobie już w trakcie przedostatniej rundy cyklu Grand Prix.

Trzecie złoto Zmarzlika to już 12. medal polskich zawodników Stali Gorzów. To w sumie tyle, ile... łącznie mają reprezentanci pozostałych siedmiu klubów, którzy zdobywali medale IMŚ. Żółto-niebiescy są więc pod tym względem prawdziwymi dominatorami.

To jeszcze nie wszystko. Na pięć zdobytych do tej pory przez Polaków tytułów mistrza globu, aż cztery wywalczyli reprezentanci Stali. Składa się na to złoto Tomasza Golloba z sezonu 2010 oraz trzy złote krążki wywalczone przez Bartosza Zmarzlika w latach 2019-2020 oraz w tym roku.

Bartosz Zmarzlik jest też, oczywiście, najbardziej utytułowanym polskim żużlowcem w historii IMŚ. Choć zawodnik Stali ma 27-lat, zdobył do tej pory już sześć medali: trzy złote krążki, dwa srebrne i jeden brązowy. Więcej medali - o jeden - ma tylko Tomasz Gollob. On jednak ma na swoi koncie „tylko” jeden tytuł mistrza świata.