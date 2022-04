Stal Gorzów wysoko pokonała GKM Grudziądz w PGE Ekstralidze. A mogła jeszcze wyżej

Ten piątkowy mecz IV rundy PGE Ekstraligi w Grudziądzu z całą pewnością był wyjątkowy dla Mateusza Bartkowiak. Żużlowiec Stali miniony sezon spędził właśnie w GKM-ie i z chęcią pozostałby w drużynie z kujawsko-pomorskiego, gdyby nie to, że obowiązywał go kontrakt z zespołem w Gorzowa. Nie zmienia to faktu, że ten grudziądzki tor junior gorzowian znał jak żaden inny stalowiec, więc można oczekiwać, że przynajmniej w biegu młodzieżowców Bartkowiak zwycięży. Nic bardziej mylnego. Co prawda mieszkający na co dzień w Drezdenku zawodnik prowadził od startu, ale na metę przyjechał dopiero jako trzeci. Najpierw na wyjeździe z drugiego łuku po zewnętrznej wyprzedził go Kacper Łobodziński. Następnie, okrążenie później, w tym samym miejscu objechał go Kacper Pludra. Ten wyścig może śnić się Bartkowiakowi po nocach.

Ale koszmary senne po tej pierwszej serii może też mieć Szymon Woźniak. W pierwszej gonitwie ten z Martinem Vaculikiem jechali od startu po podwójną wygraną aż do… ostatniego wirażu. Na wyjściu z tego łuku Frederik Jakobsen zaatakował po wewnętrznej Woźniaka i to Duńczyk, zresztą eksstalowiec wjechał na metę jako drugi. Ale że tak może się stać, widać było gołym okiem już od drugiego kółka, bo rzucało się w oczy to, że motocykl Woźniaka z każdą kolejną upływającą sekundą jechał coraz to wolniej.

W każdym razie po kolejce otwierającej to spotkanie nasi tracili dwa „oczka”. W kończącym serię biegu Zmarzlik był trzeci, a początkowo nawet czwarty.