Stanisław Chomski mówił, że z wyniku trzeba się cieszyć, a co powiedział Woźniak po remisie Stali Gorzów z Włókniarzem Częstochowa?

Chomski o meczu

Zawody mogły się podobać, bo było trochę ścigania. Pierwsza faza zawodów nie była taka zła, bo było 3:3 czy 4:2. Dopiero w czwartym biegu było 1:5. W nim, można powiedzieć, eksperymentalna para Wiktor Jasiński i Oskar Paluch przegrała z Jakubem Miśkowiakiem, bardzo dobrze dysponowanym i Mateuszem Świdnickim. Okazało się, że ten ma patent na Bartka Zmarzlika. Bo pokonał go tak jak w ubiegłym roku. Tak że początek nie był zły. Środek był gorszy. Tam były wpadki i to waży. Jeśli trzech zawodników ciągnie wynik, to ci muszą być nieomylni. Ale przy tak silnym rywalu nie da się. Na pewno więc na wyniku meczu zaważył bieg dziesiąty. Kalkulowałem, że w tym wyścigu możemy ich pyknąć 5:1 czy 4:2, a okazało się, że przegraliśmy 1:5. Ale taki właśnie jest żużel. Niemniej przyjechał do nas kandydat do tytułu mistrza Polski. I jeśli spojrzymy na formacje juniorską: 19:3 dla Włókniarza, do tego zdobyliśmy trzy punkty na zet-zetce, to z tego wyniku 45:45 trzeba się cieszyć. Z drugiej strony, trzeba powiedzieć, że w biegu dwunastym też przegrywaliśmy 1:5, a wyciągnęliśmy po walce Martina Vaculika i upadku Mateusza Świdnickiego na 4:2. Takie były zwroty akcji. Cóż. W piętnastym biegu pokazaliśmy, że mamy liczących się zawodników w lidze, bo zostawiliśmy daleko w tyle liderów z Częstochowy. Trzeba było więc wyciągać wnioski i to zostało zrobione, bo odrobiliśmy osiem punktów. To nie jest mało. Wyciągnęliśmy remis. Choć można powiedzieć, że to połowiczny sukces. Jednak nie jestem rozczarowany. Zakładałem każdy wynik. Remisu nie zakładałem, ale jest remis. Będzie motywacja do tego, żeby powalczyć w Częstochowie.